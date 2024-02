PSG : Luis Enrique rassure pour Marquinhos et envoie un message fort au Stade Rennais

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les rumeurs de départ de Marquinhos

« Je ne veux pas parler de transferts mais l’histoire dit que peu de joueurs quittent le PSG. Ceux qui partent sont ceux qui terminent leur contrat ou que le club souhaite les vendre. Je ne crois pas que ce soit le cas de Marquinhos. Pour moi c’est un joueur top, qui performe toujours et est important pour nous et sa blessure n’est pas grave. Il ne sera pas disponible demain mais sera en état prochainement. »

L’avance du PSG en Ligue 1

« Notre avance en championnat peut engendrer un manque de motivation et on doit faire attention à cela. On doit tout gagner et démontrer que nous sommes compétitifs. Aucun joueur du PSG ne doit se relâcher. »

L’évolution de Warren Zaïre-Emery

« Il est au dessus de ce que nous voulions. Je vais parler de sa capacité de jouer avec ses coéquipiers, je n’ai jamais vu un joueur intelligent comme lui afin de compenser certains placements. J’espère qu’il aura cette faim encore… »

Le niveau du Stade Rennais

« C’est une équipe dans une bonne dynamique, avec des individualités de haut niveau, en attaque et en défense. Ce match sera très difficile, c’est un vrai test pour nous, comme le match à venir ensuite contre l’AS Monaco. Ces adversaires ont nous obliger à montrer notre meilleur visage. »

Luis Enrique aime ses attaquants

« Pour qu’une équipe fonctionne à ce niveau et qui aspire à tout gagner, on besoin de tous les attaquants. Ceux qui participent plus ou moins. Il est évident qu’on a beaucoup de joueurs en attaque qui créent des déséquilibres et des différences… Et ça, j’adore en tant que coach ! »

