PSG : Luis Enrique reste serein malgré la défaite à Milan

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sur le résultat du soir et la suite de la compétition « C’est le groupe de la mort, c’est pour ça qu’ils l’ont appelé comme ça. Les quatre équipes ont leur destin entre leurs mains. On aura un match très important à Paris lors de la prochaine journée face à Newcastle. » La fiche du PSG sur But! Football Club « Il reste encore deux matchs, on peut progresser » Sur le scénario du match à San Siro « C’était un match serré, cela aurait pu basculer dans les deux sens. On a marqué les premiers mais après ça on n’a pas réussi à contrôler le match. C’était vraiment serré. » Sur la défaillance du PSG « Ils ont fait un grand match en face, ils ont une belle équipe, physiquement et techniquement. Ils ont réussi à utiliser leurs espaces en attaque. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match, mais on a quand même eu des occasions… Il reste encore deux matchs, on peut progresser ! » Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce mardi soir, le PSG s’est incliné 1-2 sur la pelouse du Milan AC à l’occasion de la 4ème journée du groupe F de la Ligue des Champions. Alors que Paris est en danger pour sa qualification, Luis Enrique reste malgré tout confiant et l’a fait savoir sur RMC Sport.

Alexandre Corboz

Rédacteur