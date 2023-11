PSG : Luis Enrique s'enflamme pour Zaïre-Emery et affiche sa confiance avant Milan

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ses sentiments avant le match

"Je suis ravi de pouvoir évoluer dans un tel stade demain et optimiste quant à l'issue du match. L'adversaire sera difficile, je le sais, ça peut même être une journée importante quant au classement final du groupe, mais encore une fois je suis optimiste. Les joueurs ont hâte de débuter. Si c'est important d'avoir gagné contre Milan il y a quelques jours ? Il faut oublier ce match. Demain, ce sera différent. On a une idée claire de ce que l'on veut faire. On sait ce que l'on cherche. Mais une fois encore, ce qui s'est passé au match aller est à oublier."

Des domaines à perfectionner ?

"Je suis content de l'attitude l'équipe ces dernières semaines. Oui, il y a des choses à améliorer, mais les progrès sont selon moi évidents, les mécanismes sont meilleurs. L'équipe lutte, travaille, et même si elle gagne pas tout le temps, forcément, l'essentiel est que mes joueurs cherchent à mieux faire."

Warren Zaïre-Emery

"C'est un diamant. Il est encore très jeune, il a forcément des choses à améliorer. Il joue en fonction de ses coéquipiers. Il sait où aller sur le terrain. C'est facile d'entraîner un joueur comme lui, avec ses caractéristiques innées. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est humble. Il a 17 ans. Ça vient de son éducation, je pense.."

Donnarumma attendu par San Siro

"On a rigolé de cette adversité possible et des supporters du Milan qui l'attendent. La meilleure manière, et on en a discuté, c'est de dépasser ça et de se dire que c'est un match de football."

L'adversaire

"On étudie toujours comment joue l'adeversaire mais on a un objectif toujours très clair, c'est de faire notre match. L'objectif c'est que ce soit eux qui s'adaptent à nous. On pense toujours à la même chose. Le but avec le ballon est très clair et lorsqu'on ne l'a pas, on veut le récupérer le plus rapidement possible."

⚽️🎙 AC Milan - Paris Saint-Germain : La conf' de presse et l'entraînement à San Siro 🔴🔵 https://t.co/dTfNXqdQZ4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 6, 2023

