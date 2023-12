PSG : Luis Enrique s'ouvre au Mercato, défend Barcola et recadre un journaliste !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

José Barroso (L'Équipe) remis à sa place :

« Un problème de finition ? C’est très drôle. Si on a un problème de finition, les autres ont quoi ? Une équipe qui marque 3 fois par match et se crée 10 occasions en Ligue des Champions… C’est très drôle. Mois je serais préoccupé si on ne se procurait pas d’occasion de but. Je ne suis pas inquiet pour les ratés. C’est le football. Il faut avoir un peu de tête, s’il vous plaît. Je ne critiquerai jamais un joueur s’il rate une occasion, cela fait partie du jeu. Un problème mental de nos attaquants ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pensez qu’on ne va pas dominer le match de demain ? Moi, je pense que oui. Et on serait moins efficace parce qu’on domine le match ? Je ne comprends pas la question. Contre Marseille, on a gagné 4-0 et on a dominé. Moi, je veux toujours contrôler le match au maximum. C’est mon objectif et je suis très content de ce que je vois dans mon équipe. »

Luis Enrique ouvert au Mercato

« Ma direction sportive et le staff doivent toujours travailler à améliorer un effectif, de là à rendre cela, c’est autre chose... Dans l’absolu, je pense qu’il faut toujours rester attentif au marché et c’est ce qu’on fera cet hiver. S’il y a des opportunités de se placer à un moment adéquat, on ira. Mis sinon, je pense être satisfait de mon effectif actuel. »

La progression de Ndour, de Ramos et Kolo Muani

« Cher Ndour est un jeune joueur, aux conditions physiques de très haut niveau. Il serait titulaire dans l’ importe quelle équipe de Ligue 1, c’est une merveille, un exemple de ce qu’un joueur professionnel doit être. Mais il y a de la concurrence. Il a un très grand futur (...) Kolo et Goncalo sont des attaquants typiques. Kolo plus sur le côté, Goncalo plus dans la surface. Beaucoup de capacités de travail, les deux jouent régulièrement. Je suis content de ce que je vois. »

Luis Enrique comblé par Barcola et Ethan Mbappé

« Ethan Mbappé est l’avenir du club, il a une bonne vision de jeu et il est très intelligent quand il joue avec les autres. Bradley Barcola critiqué ? Il sera critiqué toute sa carrière, il est spectaculaire, très jeune avec une capacité de rentrer dans la surface. Cela fait partie de son apprentissage, je suis enchanté avec lui. »

