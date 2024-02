PSG : Luis Enrique s'explique sur la mise au banc de Mbappé et assure que le titre n'est pas gagné !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Malmené, le PSG s’est finalement imposé 2-0 sur le terrain du FC Nantes samedi soir. A à l’issue de la rencontre, Luis Enrique avait quand même envie de retenir les bonnes choses (« La victoire, l’attitude des joueurs, l’ambiance superbe dans ce stade »).

Le technicien espagnol s’est aussi justifié de la présence de Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi, un choix pas directement lié à son annonce de la semaine, selon lui : « C'est à la fois simple et difficile à expliquer. On a joué un match de Ligue des champions il y a deux jours, on avait besoin d'énergie pour performer. C'était important de donner des minutes à ceux qui n'avaient pas participé. Vous savez, on a des objectifs ambitieux. On aura besoin de tous nos joueurs. Est-ce que l’annonce de son départ a changé quelque chose dans la préparation du match ? Non ». Une version d’ailleurs corroborée par Danilo qui juge le groupe « pas perturbé » par la décision de Mbappé.

« Le titre plié ? Pas du tout ! »

Quant à savoir si la Ligue 1 était pliée avec 14 points d’écart entre le première et le deuxième ? Luis Enrique se refuse à y croire : « Pas du tout ! Il est vrai qu'on va peut-être manquer de motivation parce qu'il n'y a pas d'adversaire direct pour nous pousser mais c'est notre mérite, c'est dû à nos performances. On doit se servir du Championnat pour améliorer notre façon de jouer et continuer à gagner ».

