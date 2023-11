PSG : Luis Enrique envoie un message à Deschamps pour Zaïre-Emery et répond aux critiques

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le match face à Reims

"Il faut qu'on change notre mentalité pour retourner sur la Ligue 1. C'est un match qui est difficile à l'extérieur contre un adversaire intéressant, avec une qualité en pressing. On va voir comment se déroule le match, mais c'est très compliqué à jouer. Il faudra vraiment être très attentif dès le début du match."

"J'aime beaucoup son idée de jeu, ce qu'il fait. Son équipe est agressive, elle ne doute pas, elle presse. Nous sommes préparés pour jouer un match difficile, prêts à souffrir."

"Zaïre-Emery peut être titulaire dans n'importe quelle équipe du monde"

La première convocation de Zaïre-Emery chez les Bleus

"Si Warren Zaïre-Emery est capable d'être titulaire au PSG, il peut être titulaire dans n'importe quelle équipe du monde."

Le retour de blessure d’Asensio

"Tant que la liste du groupe convoqué, je ne peux rien vous dire. C'est vrai qu'il est sorti de l'infirmerie, il peut revenir dans le groupe, mais il faut qu'il retrouve une condition physique. On verra quand est-ce qu'il sera en mesure d'être compétitif de nouveau. S'il joue plus sur le couloir, alors il peut venir plus vers l'intérieur et générer une supériorité numérique. Sur le couloir gauche, avec son pied naturel, il peut faire des débordements vers l'extérieur. Il peut aussi ajouter de la supériorité entre les lignes, et il propose aussi une option différente en pointe."

Les critiques sur les résultats à l’extérieur

"Je suis ne pas d'accord avec ce que vous dites. On est une équipe qui ne fait jamais de spéculation, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On va pour affronter notre adversaire, c'est mon idée, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure, mais je ne vais pas la changer."

