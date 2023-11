PSG : Luis Enrique songe à une solution polémique pour remplacer Zaïre-Emery

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Un nouveau casse-tête s'offre à Luis Enrique. Touché à la cheville droite samedi avec l’équipe de France face à Gibraltar (14-0), Warren Zaïre-Emery souffre d’une grosse entorse ligamentaire et ne devrait pas rejouer avec le PSG avant 2024. Luis Enrique va forcément devoir s’adapter alors que le Français n’a débuté que deux rencontres sur le banc depuis le début de la saison. L’entraîneur espagnol avait alors utilisé Fabian Ruiz et Vitinha au milieu de terrain, épaulés par Danilo à Clermont (0-0) puis Lee Kang-in contre Strasbourg (3-0) alors que le Portugais était descendu en défense centrale. Cette option d’un milieu de terrain à trois apparaît comme la plus plausible.

Marquinhos replacé au milieu ?

Dans l’absolu, L’Équipe fait savoir que le coach du PSG, en privé, n’est pas inquiet et qu’il a de quoi pallier cette absence. Avec le passage de Danilo en défense centrale sur le long terme, l’hypothèse possible serait aussi de faire remonter Marquinhos d’un cran, comme l’avait fait Thomas Tuchel à son époque. « Le capitaine parisien n’est pas vraiment fan de cette position et il n’a pas le même rendement physique que son coéquipier à ce poste-là. Mais le voir comme milieu défensif d’un trio au coeur du jeu n’est peut-être pas si absurde dans la conception du jeu d’Enrique », conclut le quotidien sportif.

Les unes du journal L'Équipe du lundi 20 novembre pic.twitter.com/Xln4vGhK99 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 19, 2023

Podcast Men's Up Life