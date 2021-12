PSG : Luis Fernandez vole au secours de Pochettino et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le site Paris Fans a obtenu une longue interview de Luis Fernandez dans laquelle l'ancien joueur (1978-86), entraîneur (1994-96, 2000-03) et dirigeant (2017-18) du PSG fait le tour de l'actualité du club de la capitale. Il évoque notamment la situation d'un Mauricio Pochettino sur la sellette en raison des faibles prestations de son équipe qui, si elle gagne, joue mal. Pour l'ex-milieu de terrain, pas de doute : il faut laisser l'Argentin travailler.

"Le problème est toujours là pour un entraîneur : on veut tout de suite qu’il montre, qu’il démontre. Si on prend l’effectif du PSG et qu'on le compare aux autres clubs, c’est totalement différent. Il y a aussi le fait que Paris est en Ligue 1. On a vu le Bayern en prendre 5 avec la bonne équipe, pas en faisant en tourner. En Ligue 1, le PSG est sans doute parti pour être champion. Ensuite, il a un objectif qui est la Ligue des champions. Si on doit juger un entraîneur, laissons-le, qu’il aille au bout. Laissons-le tranquille. Ne commençons pas à porter un jugement. Il faut le juger sur la compétition dans laquelle on l’attend tous : la Ligue des champions. Le championnat, ça va être pour que certains se remettent, pour retrouver du temps de jeu. Moi, j’aimerais que Neymar les fasse tous taire (sourire). J’aimerais tellement (rires) ! Il est trop critiqué."

🎥Interview Luis Fernandez - "J'aimerais que l'on laisse #Pochettino tranquille." 🔴🔵



- Son passage au centre de formation, Messi, Neymar, la Ligue des Champions,



L'ancien coach du PSG nous a parlé de l'actualité du club !

➡ https://t.co/wrMnHmE6Ou ⬅ pic.twitter.com/gkngBsPSqN — ParisFans (@ParisFansfr) November 28, 2021