PSG : Madame Verratti fête son anniversaire, le vestiaire parisien enflamme le Fouquet's !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Mercredi soir, la compagne de Marco Verratti, la sublime Jessica Aïdi, fêtait son anniversaire au Fouquet's. L'occasion de se rendre compte de l'immense cote de popularité du petit Italien et de sa compagne dans le vestiaire du PSG puisque de nombreux partenaires et ami avaient répondu à l'appel.

Sur le cliché choral publié par Jessica Aïdi sur Instagram, on y voit notamment Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Lionel Messi et sa compagne Antonella Roccuzzo ou encore Léandro Paredes et sa femme Camila Galante.

En revanche, et c'est très surprenant compte-tenu de leur proximité, pas de Neymar Jr. Le Brésilien a-t-il mis fin à ses soirées festives dans la Capitale ? On notera aussi l'absence du "couple star" Mauro Icardi et Wanda Nara...