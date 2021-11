PSG : maintenant, l'émir du Qatar peut s'étrangler avec Lionel Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG n’a pas fini de trembler pour Lionel Messi (34 ans). Déjà pas tranquille à l’idée de savoir le prodige argentin parti en sélection alors qu’il était sur le flanc à Paris, les dirigeants qataris vont croiser les doigts pour qu’il n’ait pas de bobos face au Brésil dans la nuit de mardi à mercredi.

Contrairement au match d’hier contre l’Uruguay (1-0), Messi est attendu comme titulaire. Et pour cause : alors que le Brésil est déjà dans l’avion pour le Qatar, l’Argentine pourrait presque le rejoindre dès mercredi en cas de victoire. L’Albiceleste, invaincue depuis 26 matches, ne pourrait plus être dépassée par ses poursuivants qu’à la différence de buts.

PSG ou pas, Messi fera donc tout son possible pour être présent face à son ami Neymar. « Lui, il veut toujours être présent. C’est un animal à l’entraînement, a rappelé le gardien Emiliano Martinez à l’issue de la victoire contre la Celeste. Mais comme il n’était pas à 100 %, il a décidé de ne pas forcer, et ça me paraît bien. »

Remplaçant contre l'Uruguay, Lionel Messi se prépare pour le Brésil



