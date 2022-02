PSG : malaise entre Sergio Ramos et le staff médical ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Sergio Ramos devrait à nouveau être forfait lors de la venue de l’ASSE au Parc des Princes, lors de la 26ème journée de Ligue 1. Touché au mollet droit depuis plusieurs semaines, le défenseur espagnol ne compte que 5 petites apparitions avec le maillot parisien.

La situation de l’ancien madrilène suscite de nombreuses interrogations. Selon la “Cadena Ser“, le défenseur ne serait pas du tout satisfait des diagnostics effectués par le staff médical parisien.

Selon @La_SER, Sergio Ramos 🇪🇸 n’est pas satisfait des diagnostics effectués par les médecins du PSG sur lui. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 24, 2022