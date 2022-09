PSG : malgré son récital face à la Juventus, Mbappé s'est fait voler la vedette par Haaland

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé a fait très fort hier soir contre la Juventus Turin (2-1). Non seulement il a ouvert le score très tôt (6e), permettant ainsi d'assommer les Italiens, mais il a en plus frapper une deuxième fois et ses deux réalisations ont été superbes. Le voilà désormais dans le Top 20 des meilleurs buteurs de la Champions League avec 35 réalisations en 54 matches. Enorme. Mais un joueur a fait encore mieux...

Ce joueur, c'est Erling Haaland. Egalement en feu depuis le début de la saison avec Manchester City, le Norvégien a lui aussi inscrit un doublé sur la pelouse du FC Séville (4-0). Cela lui a permis d'atteindre la barre des 25 buts dans la compétition... mais en 20 matches seulement ! Il est le premier joueur à réussir pareil exploit. Et lui a inscrit la majorité de ses réalisations en C1 avec Dortmund, une équipe qui ne bénéficie pas du budget des joueurs du PSG. Après plus d'une décennie d'un duel époustouflant duel Messi-Ronaldo, on assiste bien à l'avènement du bras de fer Mbappé-Haaland !