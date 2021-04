PSG - Manchester City (1-2) : Marquinhos livre les clefs de l'exploit, De Bruyne reste méfiant

Scénario rageant pour le Paris Saint-Germain ce soir. En première période, les joueurs de la capitale ont pris Manchester City à la gorge et ont logiquement mené au score grâce à un coup de tête de Marquinhos. Mais en seconde, ils ont reculé et subi le jeu des hommes de Pep Guardiola, encaissant deux buts et terminant à dix après l'expulsion de Gueye. Forcément déçu du résultat, le capitaine brésilien du PSG pense qu'il existe tout de même une chance pour le match retour.

"Mieux gérer les détails"

"C'est vrai, la deuxième mi-temps, on a été trop derrière, on n' arrivait pas à sortir, a déclaré Marquinhos à RMC. L'équipe de City a été plus agressive a joué plus haut. C'était ça la difficulté. Il faut arriver à être plus régulier sur les deux mi-temps. Il nous reste encore 90 minutes. Il faut faire une meilleur performance pour passer en finale."

"C'est dur quand tu cours derrière le ballon et que tu n'arrives pas à sortir avec le ballon. On a été plus costauds dans d'autres matches comme ça. Aujourd'hui, on prend deux buts vraiment bêtes. Ce sont des détails, c'est la Ligue des champions. Il faut que ces petits détails, on les gère mieux, qu'on reste costaud dans la difficulté et qu'on profite de nos bons moments."

Par ailleurs, le milieu de terrain belge de City, Kevin De Bruyne s'est voulu très prudent quant au match retour. "Je pense qu’on a vu qu’il y a deux équipes avec beaucoup de qualités. La première période, c’est pour eux, et la seconde pour nous. On sait que Paris a de la qualité avec les joueurs offensifs et aussi dans l’entrejeu, sur la première période il a été difficile de mettre la pression. On sait que ce n’est pas fini, on a fait un bon résultat, mais avec la qualité de Paris, ça va être très difficile la semaine prochaine. Mais j’ai confiance en mon équipe pour faire un bon match."