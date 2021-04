PSG - Manchester City (1-2) : Pochettino invité à recadrer l'une de ses stars

La défaite du PSG à domicile contre Manchester City (1-2) a constitué un coup de massue pour les consultants proches du club de la capitale. Qui avaient visiblement oublié qu'en 8es et quarts de finale, Paris n'a fait grosse impression qu'au Camp Nou (4-1), se faisant ensuite fortement bousculer par le Barça au retour (1-1) puis par le Bayern (3-2 ; 0-1) malgré la qualification. Jérôme Rothen est l'un de ceux qui sont tombés de haut. Et qui cherchent aujourd'hui des coupables. L'ancien international en a un tout trouvé : Neymar.

"Le bousculer va peut-être permettre au PSG de se qualifier pour la finale"

“Neymar, c’est insuffisant dans le jeu mais aussi au niveau de l’état d’esprit, a déclaré Rothen au micro de RMC. A un moment, il s’en est pris à Bakker sur le côté gauche parce qu’il lui a mis un mauvais ballon. Tout Neymar qu’il est – il est gentil, c’est un génie, OK, je suis le premier à le dire -, mais quand il est dans cet état d’esprit, qu’il perd un ballon sur deux, qu’il ne fait pas des efforts pour le collectif, et qu’il s’en prend à un jeune joueur qui a peut-être fait sa meilleure première mi-temps depuis qu’il est arrivé au PSG, c’est inadmissible.”

“Marquinhos et Kimpembe qui sont les garants de ça, doivent le prendre et lui dire: "Tais-toi, tu remets en confiance Bakker, tu fais des efforts et tu ne regardes pas les mecs courir au milieu de terrain". Ils ont tellement couru que Gueye a mis un taquet incroyable alors que ce n’est pas un joueur méchant. Il avait du brouillard devant les yeux. Neymar regardait les autres faire des efforts. J’espère que Leonardo ou Pochettino vont pouvoir le recadrer sur son attitude. Le fait de le bousculer et de le remettre dans le collectif, c’est peut-être ça qui va permettre au PSG de se qualifier pour la finale.”