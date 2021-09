PSG - Manchester City (2-0) : la réaction de Messi après son premier but avec Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

D'une frappe croisée du pied gauche, qui s'est logée dans la lucarne droite d'Ederson (74e), Lionel Messi a marqué son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain ce mardi contre Manchester City (2-0), pour le deuxième match de poule de la Ligue des Champions. Quelques secondes après le coup de sifflet finale, la star argentine n'a pas caché sa satisfaction.

"C’était un bon adversaire. C’était important de gagner ce match. Après le premier nul à Bruges, c’est forcément un honneur de marquer ce premier but. J’ai peu joué récemment, seulement un match ici, je m’adapte peu à peu à mes coéquipiers. Le plus important, c’est d’avoir gagné, de s’améliorer collectivement. Plus on jouera ensemble, mieux ce sera. On doit encore augmenter notre niveau de jeu. On doit donner le meilleur et continuer dans ce sens", a confié la Pulga au micro de Canal+.

"On a gagné un match très important contre un très grand rival. C'est une victoire importante pour nous, on doit continuer à grandir."



