PSG - Manchester City (2-0) : Donnarumma s'offre un premier record

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Alors que Keylor Navas avait disputé les deux derniers matchs face à Metz (2-1) et contre Montpellier (2-0), c'est Gianluigi Donnarumma qui a été titularisé par Mauricio Pochettino lors de la victoire ce mardi du Paris Saint-Germain face à Manchester City (2-0), pour le deuxième match de poule de la Ligue des Champions.

Grâce à cette titularisation, le portier italien a fait tomber un premier record sous les couleurs parisiennes. En effet, l'ancien enfant prodige de l'AC Milan (22 ans et 7 mois) est devenu le plus jeune gardien de l’histoire à évoluer avec le PSG en Ligue des Champions devant Alphonse Areola (23 ans et 6 mois), comme révélé par le compte Twitter @PSSportsFR.

🇮🇹 Gianluigi Donnaurumma (22 ans et 7 mois) devient le plus jeune gardien de l’histoire à évoluer avec le PSG en Ligue des Champions devant Alphonse Areola (23 ans et 6 mois). #PSGMCI https://t.co/xthWXo2MR1 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) September 28, 2021