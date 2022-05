PSG, Manchester City : la banderole moqueuse des supporters de Liverpool

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

On ne sait à qui est adressé le message. Aux supporters de Manchester City ? Peut-être. A ceux du PSG ? Plus sûrement. En cause, le fait que la banderole soit accrochée au pied de la Tour Eiffel et que le match, à savoir la finale de la Ligue des Champions, ait lieu à Paris, au Stade de France, contre le Real Madrid.

En attendant, voici ce qu'ont écrit certains fans des Reds, sur une banderole. "Il y a certaines choses que le pétrole ne peut pas acheter." En référence à un trophée que ni City, ni le PSG n'ont encore décroché.

‘There are just some things oil can’t buy’ Liverpool fans with a little dig at Man City and PSG here in Paris. #LFC #UCL #PSG #MCFC pic.twitter.com/AJflBahQUq