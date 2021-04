PSG - Manchester City : la très curieuse peine que risquent des supporters parisiens

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Hier soir, et comme vous le savez, le PSG s'est incliné en demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City. Une défaite 2-1 en dépit d'une première période solide et du soutien affiché de bon nombre de supporters avant la rencontre. En effet, certains Ultras du club de la capitale s'étaient rendus à l'hôtel des joueurs, à Rueil-Malmaison, et avaient escorté le car avec des dizaines de fumigènes.

Problème, certains d'entre-eux sont allés au Parc des Princes ont été interpellés et placés en garde à vue pour détention de fumigènes. Comme le précise l'Equipe ce matin, leur présence leur vaudra une amende et pourraient aussi...faire l'objet d'une demande d'interdiction de stade !

Etre interdit de stade sans même avoir pu s'y rendre, il fallait y penser...