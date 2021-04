PSG - Manchester City : Neymar, Mbappé, Marquinhos, plan de jeu, Guardiola se lâche comme rarement

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Neymar, Mbappé et les forces vives du PSG

"Il n'y a pas de stratégie défensive pour bloquer ce genre de joueurs. Je vais essayer de bien dormir cette nuit mais... Ils ont de bons joueurs. On va essayer de les arrêter en jouant en équipe, en défendant bien. C'est la deuxième fois que l'on est en demi-finale. On doit s'ajuster comme avant chaque match mais je suis certain que l'on va essayer d'être qui nous sommes afin d'essayer d'obtenir le résultat dont nous avons besoin pour le match retour. Mbappé ? Il aura le football à ses pieds dans les années à venir. Il marque beaucoup de but comme Haaland. C'est un joueur exceptionnel et il semble être un mec sympa. C'est comme Neymar, il fait du bien au football."

Sur le précédent de 2016

"C'était il y a longtemps. Il ne faut pas trop y penser. Peu de joueurs étaient déjà là. Nous voyagerons avec l'idée de gagner le match."

La possession, arme anti-PSG ?

"Si vous avez le ballon tout le temps, c'est le meilleur équilibre. C'est impossible que le PSG n'ait pas de conrte-attaque. Ils ont beaucoup d'armes et de bons joueurs. On doit trouver les ressources pour attaquer et minimiser leurs chances. Le meilleur moyen c'est d'imposer notre jeu. Bien sûr Lyon nous avait battu avec des contres, mais le meilleur moyen c'est d'avoir la possession du ballon. Il faut s'imposer à l'adversaire et la manière dont nous aimons le faire c'est en ayant le ballon. L'équilibre de l'équipe suit quand tu as le ballon et comment tu crées de la stabilité avec le ballon."

Match aller décisif ?

"On va essayer de faire un bon premier match. Mais à ce niveau, c'est gagner ou perdre. Mais j'ai le sentiment que l'on a nos chances. On sait que l'on va souffrir dans les deux matchs et qu'ils vont avoir des occasions. Je connais les armes qu'ils ont en attaque. Tout le monde les connait. Nous devons nous créer des occasions. Mais le PSG, ce n'est pas seulement deux joueurs. La seule chose à faire c'est de profter du match, profiter de la pression et les meilleurs joueurs y parviennent. Les grands clubs gagnent les compétitions car ils jouent ce genre de matchs comme si c'était des amicaux."

Marquinhos

""Il va jouer. Il ne manquera pas le match, j'en suis sûr. Je veux qu'il joue."