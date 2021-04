PSG : Manchester City, sa prolongation... Keylor Navas en dit plus et envoie un message au LOSC

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Et un an de plus pour Keylor Navas au PSG... L'annonce est tombée hier soir : le gardien parisien a prolongé, il est désormais lié à son club jusqu'en 2024, à la plus grande joie de son président Nasser Al-Khelaïfi. « Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir », s'est réjouit le président du PSG sur le site du club.

« J’ai faim de trophées »

Et Navas s'est exprimé lui aussi. « Je me sens vraiment très heureux, a-t-il soutenu. Je suis reconnaissant envers Dieu de m’avoir permis de prolonger avec Paris. Le club continue de me faire confiance, je le remercie. Je me sens vraiment très bien en ce moment. J’essaie d’être le plus professionnel possible. Je prends soin de moi, et j’essaie de suivre une alimentation équilibrée. Cela m’aide beaucoup. Tout cela m’aide à rester au top niveau, et j’espère ainsi aider l’équipe encore de nombreuses années ». Et à l'ancien joueur du Real d'ajouter : « Je pense que le club a le potentiel pour gagner toutes les compétitions. J’ai faim de trophées, je veux gagner tous les titres possibles. » Manchester City et Lille son prévenus !