PSG - Manchester United (1-2) : la colère froide de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, n'a que moyennement apprécié la prestation de ses joueurs, au Parc des Princes et face à Manchester United en Ligue des Champions. Et comme à son habitude, le technicien allemand a dit les choses avec clarté. Et sans trop de retenue.

"Ce n'était pas possible pour nous, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, on a manqué de rythme et d'intensité. C'était une surprise, parce qu'on s'est bien préparés et on a fait de bons matchs avant. Mais ce n'était pas comme ça aujourd'hui. Ça arrive qu'on fasse une première période pas assez forte. C'était difficile pour nous aujourd'hui de trouver l'état d'esprit nécessaire pour la Ligue des champions. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce n'était pas difficile de jouer une meilleure deuxième période après la première. C'était un match trop ouvert, on n'a pas eu la capacité de contrôler le match et de jouer plus simple, de créer des occasions. C'était dur(...)Mais parfois, c'est comme ça. On a manqué de beaucoup de choses, offensivement et défensivement. Ce n'était pas un match à notre niveau, pas du tout, que ce soit dans les phases offensives, défensives, techniquement, tactiquement, dans l'intensité et le contre-pressing. Ce n'était pas nous, clairement. Ce n'est pas le moment d'être en colère et de perdre la tête. On doit être très honnêtes avec nous, critiques, comme toujours. C'était un début très dur pour nous."