PSG - Manchester United (1-2) : Pierre Ménès pointe deux erreurs fatales à Tuchel

Le PSG a tout fait à l’envers. Hier, les vice-champions d’Europe ont réalisé un non match contre Manchester United, qui a largement mérité sa victoire au Parc des Princes (2-1). Pierre Ménès est surpris par cette prestation indigente. « J’avoue ne pas avoir les mots pour qualifier la prestation du PSG, a-t-il soufflé sur son blog. C’est une défaite largement méritée face à une équipe qui lui a été infiniment supérieure. Surtout au cours d’une première période consternante de la part des Parisiens, qui manquaient de rythme, d’envie, d’engagement et de cohérence tactique. Paris s’est créé quelques occases mais on sentait une fragilité défensive dans cette équipe coupée en deux. » C’est justement dans l’aspect tactique que Ménès s’est étouffé en regardant la rencontre. Et Thomas Tuchel ne serait pas étranger à cette incompréhension.

« Ce sentiment diffus que cette équipe n’est pas véritablement coachée »

« Derrière l’églisation, Tuchel s’est trompé pour la deuxième fois de la soirée. La première, c’était d’aligner ce milieu à trois récupérateurs qui ne savent rien faire avec la balle. La seconde en manquant totalement d’humilité ou de lucidité - au choix - lorsqu’il a fait rentrer Rafinha à la place d’Herrera, en gardant ses quatre joueurs offensifs. Il y a quand même ce sentiment diffus que cette équipe n’est pas véritablement coachée. Et ça commence vraiment à bien faire... »