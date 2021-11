PSG, Manchester United : Cristiano Ronaldo accable Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

De nouveau muet lors de la victoire vendredi dernier du Paris Saint-Germain face au LOSC (2-1), Lionel Messi n'a toujours pas marqué en Ligue 1 après 5 matchs disputés. Pendant ce temps-là, Cristiano Ronaldo a été le grand artisan du large succès de Manchester United sur la pelouse de Tottenham (3-0), en s'offrant un but et une passe décisive.

Sur son compte Twitter, le journaliste de France Football, Nabil Djellit, s'est permis d'accabler la star argentine du PSG en vantant les mérites de CR7. "Pendant que Messi n'y arrive plus et tutoie la médiocrité avec le PSG... Ronaldo démontre, une fois encore, qu'il est inoxydable. Le Portugais court, presse et marque des buts de légende... Il n'est pas un facteur limitant pour son collectif. Pas comme Messi."

