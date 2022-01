PSG, Manchester United : le coup bas de Haaland à Mbappé et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans une interview accordée à la plateforme de streaming, Viaplay, l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a été interrogé sur qui il aurait voté pour le trophée FIFA The Best 2021.

Oubliant Kylian Mbappé (PSG) et Cristiano Ronaldo (Manchester United), le cyborg norvégien aurait mis Robert Lewandowski (Bayern Munich), en premier, devant Karim Benzema (Real Madrid) et Lionel Messi (PSG).

"C'est une bonne question. Je dirais Robert Lewandowski en numéro un. Karim Benzema a été fantastique aussi. Mais je le dirais aussi à propos de Lionel Messi, qui a été exceptionnel. Donc Benzema et Messi partageraient la deuxième et la troisième place."

