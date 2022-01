PSG, Manchester United : les votes de Messi et Cristiano Ronaldo pour le trophée FIFA The Best 2021 dévoilés

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

L'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a remporté ce lundi le trophée de meilleur joueur de l’année FIFA The Best. Grâce au détail des votes dévoilé par la FIFA, on a appris ceux de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les voici :

Lionel Messi :

1. Neymar (PSG)

2. Kylian Mbappé (PSG)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo :

1. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

2. N’Golo Kanté (Chelsea)

3. Jorginho (Chelsea)