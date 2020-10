PSG – Manchester United (1-2) : Rothen condamne Tuchel, Riolo prend sa défense

La défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester United (1-2) mardi soir au Parc des Princes fait jaser. Au banc des accusés, Thomas Tuchel prend très cher depuis quelques heures. Dans l'émission Top of The Foot ce mercredi, Jérôme Rothen a appuyé sur la faute du technicien allemand.

Rothen en vient à regretter la finale de C1 qui a sauvé Tuchel

« Ils ont perdu du temps avec la finale de la Ligue des Champions (…) Le fait d'être allé en finale, c'est l'arbre qui a caché la forêt et qui a sauvé la tête de Thomas Tuchel. Sur le début de saison, ses déclarations inacceptables ont créé des tensions à l'intérieur du club (…) Les attitudes des joueurs ne sont pas bonnes. Mais qui te prépare dans l'attitude ? L'entraîneur, désolé (…) Quand on voit l'attitude de Neymar, on se dit qu'il en a rien à faire de Thomas Tuchel sur le banc (…) Il y avait un défaut dans l'équilibre de l'équipe et ça, c'est la faute de l'entraîneur », a expliqué l'ancien milieu avec sa franchise coutumière.

🗣💬 "Neymar, vraiment avec cette attitude, n'en a rien à faire de Tuchel sur le banc. Ce dernier est incapable de recadrer un joueur."



Riolo : « J'en ai marre qu'on occulte la responsabilité des joueurs »

S'il n'exonère pas Thomas Tuchel de toute responsabilité, Daniel Riolo est un peu moins dur dans son analyse prononcée quelques heures plus tôt sur RMC. Bien qu'il considère que le coach du PSG doit aligner un vrai n°9 au coup d'envoi et s'est trompé dans sa compo, le chroniqueur refuse que ce soit le seul à porter le chapeau : « Que fait Tuchel ? Ses compos, ses schémas, on n’y comprend plus rien. On ne sait plus du tout où va cette équipe du PSG. Maintenant, je ne veux pas qu’on se focalise sur Tuchel et qu’on le démonte ! J’en ai marre qu’on occulte la responsabilité des joueurs. Tuchel a une part de responsabilité certainement mais les joueurs font des choix sur le terrain. Et ils n’étaient vraiment pas bons ces choix ».