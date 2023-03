PSG, OGC Nice : Manchester United sous pavillon qatari d'ici 10 jours ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Nous l'avons relayé jeudi : une délégation était à Manchester pour faire le tour des installations de MU dans le cadre de l'offre de rachat présentée par le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani. Vendredi, c'était au tour de sir Jim Ratcliffe, patron d'Ineos et de l'OGC Nice, de visiter aussi bien Old Trafford que le centre d'entraînement. Et de rencontrer les actuels propriétaires des Red Devils, à savoir la famille Glazer.

Selon Associated Press, les deux rencontres ont duré chacune plus de dix heures et se sont très bien passées. Comme attendu, les deux candidats vont désormais formuler une dernière offre, sous dix jours, après quoi les Glazer choisiront la meilleure et démarreront des négociations exclusives pour le rachat. Le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani continue d'avoir la meilleure proposition et compte toujours racheter 100% des parts. Ratcliffe, lui, ne veut qu'une majorité des actions du club, mais pas l'intégralité. Dans dix jours, on saura mais il semblerait bien que le Qatar soit en position de force sur ce dossier.