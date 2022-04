PSG : Marco Verratti adresse un gros tacle qui refroidit l'ambiance

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La performance est de taille. Et Marco Verratti a, comme ses partenaires, gouté au bonheur de remporter un nouveau titre de champion de France avec son club du PSG. Pourtant, et on le sait, l'ambiance n'était pas au beau fixe, hier au Parc des Princes. Non pas en raison du match nul face au RC Lens, mais pour le mouvement de grève persistant des membres du Collectif Ultras Paris.

Le milieu de terrain italien, au micro de Canal Plus, a été clair pour commenter cette attitude. Il ne comprend pas.

"Ce sont des choses que je ne comprends pas. Le football ça se gagne, ça se perd. On essaie toujours, avec le coeur, on est des personnes normales, on peut vivre des échecs. On peut avoir de mauvais moments comme tout le monde. On sait les sacrifices qu’on a fait pour arriver ici, on sait qu’il y a encore beaucoup de gens qui croient en nous, et nous aussi on est les premiers à vouloir tout gagner. Je sais qu’ils ont été déçus par Madrid, mais à un moment donné il faut changer. Il faut passer à autre chose.

Mais la seule chose à savoir c’est qu’ils doivent savoir, c’est qu’on laisse toujours tout sur un terrain de foot. Un club gagne la Ligue des champions par un, il n’y en a qu’un qui la gagne, j’espère qu’un jour on va y arriver. Mais déjà ce nouveau titre va rester dans l’histoire du club, dans notre coeur, et j’espère aussi un jour dans leurs coeurs."

Pour résumer Hier soir, en dépit d'un dixième sacre de champion de France en Ligue 1, le PSG n'a pu faire la fête avec ses supporters. En cause, le CUP qui maintient son coup de gueule depuis l'élimination en Ligue des Champions. Marco Verratti n'apprécie pas et le fait savoir.

Benjamin Danet

Rédacteur