PSG : Verratti s'est trouvé un avocat de renom face aux arbitres

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Rattrapé par la Commission de discipline pour avoir attaqué les arbitres à chaud au micro de Canal+, Marco Verratti (PSG) a écopé d'un match de suspension qu'il purgera la semaine prochaine face aux Girondins de Bordeaux.

Gasset : « Marco n'a pas souvent tort »

Si beaucoup estiment que le « petit Hibou » parle trop et que cette sanction assortie d'un sursis est méritée, ce n'est pas le cas de Jean-Louis Gasset. Ex-adjoint de Laurent Blanc au PSG, le technicien a pris la défense de l'Italien, estimant que l'intéressé était plus honnête que méchant :

« Marco n'a pas souvent tort. Il estime qu'il n'est pas arbitré comme les autres. L'arbitre lui met un jaune pour être tranquille le reste du match mais c'est faux comme raisonnement. Et là, on le prend à chaud, il vient juste de courir 14 kms, et il a vu l'injustice. Elle y était sur ce match. Un joueur, qui a un jaune, provoque le penalty mais n'est pas expulsé. Lui se dit : « Si c'était moi, je prenais le rouge ». Il prend un match ferme, ça va encore, mais moi je lui en aurais mis zéro ».