PSG, Maroc : Achraf Hakimi exprime sa fierté

Hier, le Maroc s’est incliné face à la France (2-0) en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Un parcours exceptionnel pour les Lions de l’Atlas avec des victoires historiques face au Portugal, à la Belgique et une qualification au bout du suspense face à l’Espagne en 8es de finale. Après l'élimination des siens, Achraf Hakimi a tenu à adresser un message au peuple marocain.

« Nous avons tout donné. Le rêve d'une équipe, de tout un pays, est terminé. Mais nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus jusqu'à la dernière seconde et nous partons la tête haute. Nous continuerons à essayer de tout donner pour cette nation. Merci à tous les Marocains pour votre soutien. », a-t-il lâché sur Twitter. Samedi, le Maroc aura un dernier rendez-vous au Qatar, les hommes de Walid Regragui affronteront la Croatie pour la 3e place.

