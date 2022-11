PSG, Maroc : coup dur pour Hakimi au Mondial

Inquiétude pour les Marocains ! Selon les informations de Foot Mercato, lors de l’entrée en lice de son équipe dans le Mondial 2022, le latéral droit du PSG a senti une gêne derrière la cuisse durant la seconde mi-temps face à la Croatie (0-0). Le joueur de 24 ans a pu disputer toute la rencontre cependant il est ressorti du match avec une pointe. Une mauvaise nouvelle pour les Lions de l’Atlas à l’approche du choc contre la Belgique qui est dimanche. Des nouvelles d’Achraf Hakimi devrait arriver rapidement…

So proud of this team. Let's go for more!🇲🇦🦁 pic.twitter.com/K2eRVsNwbw