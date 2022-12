PSG, Maroc : Sergio Ramos réconforte Achraf Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Hier soir, le Maroc s’est incliné face à la France (2-0) en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Après l’élimination des Lions de l’Atlas, Sergio Ramos a eu une pensée pour son coéquipier au PSG, « Aujourd’hui est un jour triste, mais demain tu te rendras compte que vous avez écrit l’histoire. Tête haute mon frère. Félicitations. », a lâché le Champion 2010 avec l’Espagne

Lors du match entre l’Espagne et le Maroc, Achraf Hakimi a réalisé une magnifique panenka lors de la séance de tirs au but pour offrir la qualification à son équipe. En imitant le pingouin (une célébration réalisait auparavant avec le PSG), il a dédicacé son but à Sergio Ramos, qu'il avait qualifié de «meilleur défenseur du monde» après sa non-sélection pour le Mondial avec… la Roja.