PSG : Marquinhos au fond du trou, Neymar sur pause ?

Marquinhos est « triste, très abattu » après l'élimination du Brésil Impliqué sur le but égalisateur de la Croatie avant de manquer sa tentative lors de la séance des tirs au but fatale au Brésil, Marquinhos tente de décompresser à Doha https://t.co/yPiL0tJkJU pic.twitter.com/ejHTQ3ybVg

« Il est triste, très abattu, a confié un de ses proches. Sa famille lui apporte le soutien dont il a besoin. Il ne va pas craquer et va surmonter tout ça. » Marquinhos, « qui n’a envie de rien faire », selon sa femme, va rentrer à Paris, dimanche. Il est attendu lundi au centre d’entraînement du PSG.

Le PSG se prépare à faire la soupe à la grimace. Très représenté au Qatar en Coupe du monde, le club de la capitale va devoir panser les plaies de ses blessés, à commencer par Neymar et Marquinhos. Selon L’Équipe, Marquinhos décompresse en ce moment même à Doha en famille pour tenter d’oublier son cauchemar du quart de finale contre la Croatie, où il fut impliqué sur l’égalisation en prolongations avant de rater son penalty.

Pour résumer

Très affectés par l’élimination prématurée du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde contre la Croatie aux tirs au but, Neymar et Marquinhos vont bientôt rentrer à Paris avec le moral dans les chaussettes. Et pas qu'un peu.