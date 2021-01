PSG : Marquinhos branche l'OM pour fêter sa 300e

Samedi soir à Angers (1-0), Marquinhos a disputé son 300e match avec le PSG. Débarqué en 2013, le défenseur central brésilien, qui a récupéré le brassard de capitaine l'été dernier, a fait le point sur son aventure parisienne pour le site officiel. Il a notamment évoqué ses meilleurs souvenirs, forcément reliés à l'ennemi marseillais et au parcours de la saison passée en Champions League…

"C’est une belle sensation de marquer dans un Classique"

"Mes buts les plus marquants ? J’en mets deux au Vélodrome contre Marseille. C’est une belle sensation de marquer dans un Classique. Et puis le but contre l’Atalanta, c’est un des moments les plus forts de ma carrière !"

"Mon meilleur souvenir sous le maillot du PSG ? Il y en a tellement. J’ai beaucoup de très beaux souvenirs mais disputer une finale de Champions League avec le Paris Saint-Germain, même si nous avons perdu, ça reste quelque chose d’incroyable. C’était une sensation extraordinaire de pouvoir amener Paris en finale de la Champions League."