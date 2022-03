PSG : Marquinhos confirme la montée en puissance de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Leo Messi est arrivée au PSG lors de l’été dernier, libre de tout contrat après son départ du Barça. Depuis, le sextuple ballon d’or fait face à de nombreuses critiques sur son niveau qui est moins flamboyant que lorsqu’il était à Barcelone.

Marquinhos a donc pris la parole et s’est confié à RMC sur son coéquipier : « Beaucoup de choses ont changé pour Leo. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l’entraînement, en match, on le voit de plus en plus à l’aise. De plus en plus, comme pour Mbappé, on essaie de mettre Messi dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales. »

L’entretien sera à retrouver, en entier, demain vendredi 4 mars lors de l'émission "Rothen S'enflamme" sur RMC.

🗣💬 "Je le sens très bien en ce moment. Il est de plus en plus à l'aise et comprend mieux les coéquipiers autour de lui."



🔴🔵 Le capitaine du PSG @marquinhos_m5 évoque l'intégration de Messi à Paris dans @Rothensenflamme.



🎙 ITW exceptionnelle à retrouver demain à 18h sur RMC pic.twitter.com/ngbM1bK9EV — RMC Sport (@RMCsport) March 3, 2022