PSG : bras de fer en vue entre Marquinhos et le club ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Marquinhos a vécu une demi-heure très contrastée mercredi dernier contre le Bayern Munich. Le capitaine du PSG a d'abord eu la joie de voir Kylian Mbappé ouvrir le score rapidement avant de lui-même doubler la mise sur une ouverture lumineuse de Neymar puis de sortir à regrets dans la foulée après une blessure musculaire.

Lui veut jouer…

Ce dimanche, L'Equipe fait le point sur la situation du Brésilien et évoque une volonté de jouer mardi prochain qui pourrait s'avérer problématique pour la suite de la saison…

« Victime d’une lésion de grade 2 des adducteurs et remplacé après trente minutes de jeu à Munich (3-2), mercredi, Marquinhos sait ses chances de participer au retour extrêmement minces. Dans ce genre de cas, une indisponibilité de trois semaines est préconisée. Le Brésilien repassera demain un examen radiologique qui permettra de voir l’évolution de la blessures. Les examens cliniques donneront également un aperçu de la faisabilité de le faire jouer. En interne, on dit que Marquinhos va tout entreprendre pour être présent. Mais une rechute pourrait provoquer une indisponibilité jusqu’à la fin de la saison. Et le PSG ne semble pas disposé à prendre un tel risque. »