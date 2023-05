PSG : Marquinhos règle une polémique avec Mbappé et les supporters

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Comme cela était attendu, Marquinhos a prolongé avec le PSG jusqu’en juin 2028. Une belle récompense pour le Brésilien qui a passé plus de 10 dans le club de la capitale. L’international auriverde a accordé un long entretien à l’Equipe, Marquinhos s’est d’abord adressé aux supporteurs parisiens.

« On connaît la force de notre public. Dans les moments difficiles, il faut toujours rester ensemble. S'ils sont tristes ou fâchés, il ne faut pas qu'ils pensent que nous ne sommes pas touchés et qu'on rentre à la maison en étant heureux. Quand on perd, on est tristes, énervés... », a-t-il expliqué

« On rentre tous sur le terrain avec l'envie de gagner les matchs. Je respecte toujours les protestations quand elles sont pacifiques, dans les moments et les endroits où il faut. Je demande surtout aux supporters de ne pas cibler un joueur ou un autre. Ça doit toujours être collectif. Un joueur ne marche pas tout seul, il ne va rien faire tout seul. On va toujours respecter les supporteurs. La vie d'un club ne fonctionne pas sans les supporteurs », a confié le Brésilien.

Le rêve de la Ligue des Champions

Depuis l’arrivée de QSI, le grand rêve du PSG est de remporter enfin la Ligue des Champions. C’est toujours d’actualité pour Marquinhos. « La Ligue des Champions, c'est évidemment un rêve. Mais quand je parle d'objectifs, ce n'est pas qu'aller chercher des titres. C'est aussi hausser le niveau du club, le niveau d'exigence dans le club, faire qu'avec mes enfants le nouveau supporter du PSG rêve devant nos matches à la télé. Ça va au-delà du simple niveau individuel. C'est ça mon objectif, mon rêve : amener le PSG le plus haut possible », a-t-il lancé.

La relation avec Mbappé et le capitanat

Capitaine avec le PSG depuis plusieurs saisons, de nombreuses rumeurs évoquent un possible changement à ce rôle au club de la capitale. Marquinhos est revenu sur son brassard de capitaine et sur sa relation avec Kylian Mbappé qui pourrait le remplacer. « Ils m'ont choisi pour ce que je fais au quotidien et ce que je représente pour le club. Si un jour, ils pensent que je ne suis plus légitime, ils vont me le dire et après ce sera à moi de prendre mes décisions personnelles », a expliqué Marquinhos pour le quotidien sportif.

« Mais là, je pense que c'est plus pour créer des tensions. Mon coach ne m'a jamais rien dit, mon président ne m'a jamais rien dit, Kylian m'a défendu en conférence de presse...On a une très bonne relation d'ailleurs. Je suis capitaine, mais ça ne l'empêche pas de prendre la parole, de prendre les choses en main par moments. Mais il n'est pas le seul. Il y a Sergio (Ramos), Marco (Verratti), tous les leaders. Tout le monde peut prendre la parole, il n'y a pas de compétition », a conclu le défenseur du PSG.