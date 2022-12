PSG : Marquinhos sort du silence

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Très affecté par l'élimination du Brésil en ¼ de finale de la Coupe du monde, Marquinhos, le défenseur du PSG, qui avait raté son tir au but, a voulu remercier ceux qui l'ont soutenu dans cette épreuve ces derniers jours.

« La Coupe du Monde 2022 touche à sa fin, quelques jours se sont écoulés d'un des jours les plus tristes de ma vie, toujours sans compréhension et sans mots pour décrire le sentiment de tristesse, de honte, et les doutes de ce moment… », a-t-il posté. Avant d'ajouter : « Au bout d'un moment en évitant les réseaux sociaux et tout ce qui implique et me rappelle, aujourd'hui j'ai décidé de venir poster ces photos. La famille, les amis et le temps m'ont aidé à me relever de ce moment difficile. Cette cicatrice restera toujours avec moi dans mon histoire et j'en prendrai cette responsabilité. À partir de ce moment, j'ai avec moi l'engagement et l'objectif de me relever le plus vite possible et de rendre fier de tous ceux qui m'ont soutenu et souffert ensemble avec moi, avec de nouvelles joies et émotions ! Au groupe et au comité de sélection, je voulais ainsi que mes collègues dire à quel point je suis fier d'avoir fait partie de tout ce que nous avons vécu, malheureusement le résultat n'était pas ce dont nous rêvions et visait à couronner tout notre travail acharné et notre dévouement ! À tous les amis réels et virtuels qui ont envoyé un message, pensé à moi et envoyé une énergie positive ces jours-ci, je remercie du fond du cœur, il y avait tellement de beaux messages que vous n'avez aucune idée à quel point vous m'avez aidé ! Si Dieu m'a donné ce fardeau, c'est parce que je suis capable de le supporter et de passer à autre chose ! Et le temps d'avancer a sonné, la vie continue avec de nouveaux objectifs et objectifs à aller à la recherche, allons-y et aujourd'hui je me sens rafraîchie pour ça ! JE T'AIME BRÉSIL ». Une belle déclaration d'amour.