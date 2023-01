PSG : Marquinhos tire les choses au clair sur sa prolongation, on en sait plus sur ce qui bloque

Hier,n après la qualification du PSG à Châteauroux (3-1), en Coupe de France, Marquinhos a indiqué que sa prolongation de contrat était en bonne voie. «Ma prolongation ? J’espère bien, ça avance très bien, je suis content, on va voir. Je reçois beaucoup de messages des supporters parisiens, ça fait plaisir, je me sens comme à la maison, j’espère continuer», a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports.

A 28 ans, le Brésilien semble donc bien parti pour rempiler, lui qui arrivera à la fin de son contrat au 30 juin 2024. Selon Fabrizio Romano, l'affaire est effectivement en bonne voie et il ne reste plus qu'un détail à régler : la durée de la prolongation : jusqu'en 2026 ou 2027. A suivre, donc...

