PSG : Mauricio Pochettino a complètement flingué un lieutenant de Tuchel

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

S'il était précieux à Thomas Tuchel, qui n'hésitait pas à l'utiliser dans l'axe ou à droite de la défense, Thilo Kehrer peine à convaincre son successeur au PSG Mauricio Pochettino. Sur le mois de mars, l'Allemand n'a disputé que 28 minutes contre Bordeaux et Nantes et serait plus qu'à la cave selon L'Equipe.

Le vestiaire aussi l'a lâché

D'ordinaire enjoué et chambreur, Kehrer ne serait que l'ombre de lui-même aux entraînements du PSG. Une situation telle que même ses coéquipiers le voient comme un « chat noir » et se détournent de lui lors des oppositions de fin de séance.

Plus fébrile que jamais, absent de la liste de la Mannschaft pour la prochaine trêve internationale, l'ancien joueur de Schalke04 se serait fait à l'idée d'un départ dès l'été prochain. En cas d'offre au rabais, même loin des 37 M€ investis à son arrivée, Leonardo – qui ne croit pas vraiment en lui - serait prêt à ouvrir la porte.