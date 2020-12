PSG : Mauricio Pochettino est attendu pour remplacer Thomas Tuchel !

Zapping But! Football Club PSG : le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Annoncée par les médias allemands, le licenciement de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain se confirme et, comme le note si bien Pierre Ménès, « celle là on l'avait pas vu venir ». D'après RMC et Téléfoot, le successeur de l'ex-coach du Borussia Dortmund est déjà choisi.

Sauf retournement de situation, le futur entraîneur du PSG sera argentin et s'appellera... Mauricio Pochettino. Libre depuis son limogeage à Tottenham l'an passé, l'ancien défenseur a toujours voulu entraîner Paris. Un club duquel il a défendu les couleurs.

Thomas Tuchel, qui a appris la décision de la bouche de ses dirigeants hier soir doit désormais s'entendre autour des modalités de rupture de ses six derniers mois de contrat. Ses avocats discutent en ce sens...