PSG : Mauricio Pochettino fait une faveur à Messi and Co pour les fêtes

Si la trêve hivernale s'annonce plutôt courte au PSG, cela n'empêche pas les cadres du vestiaire parisien de profiter des fêtes de fin d'année. Mauricio Pochettino l'a dit : de son côté, lui et son staff resteront à Paris pour préparer le match de Vannes (N2) en 16e de finale de Coupe de France le lundi 3 janvier... Mais ses Sud-Américains ont eu carte blanche pour rentrer, quitte à ne revenir de congés que le 2.

«Je pense qu’il est important de profiter de nos familles dans ces moments difficiles. Malheureusement, on (lui et ses adjoints) ne pourra pas aller en Argentine mais je pense qu’il est important que les joueurs profitent de leurs familles», avait expliqué Pochettino mardi pour justifier ce cadeau.

Comme le rapporte Olé, Lionel Messi, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Angel Di Maria ne se sont d'ailleurs pas fait prier pour rentrer en Argentine. Tous ces joueurs-là devraient être ménagés en Bretagne et ne revenir à la compétition que pour le choc face à l'OL au Groupama Stadium le dimanche 9 janvier prochain...

Vacances prolongées pour Messi and Co

Conscient que ses Sud Américains ont besoin de recharger les batteries, Mauricio Pochettino leur a déjà offert quelques congés en plus au PSG. Messi and Co devraient être exemptés du match de Vannes pour se consacrer à plein à l'OL le 9 janvier.