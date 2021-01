PSG : Mauricio Pochettino succède bel et bien à Thomas Tuchel (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis mercredi 23 décembre et la réunion musclée entre Leonardo et Thomas Tuchel après la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0) qui a scellé le départ de l'Allemand, le club de la capitale attend un nouveau coach sur son banc. Rapidement, le nom de Mauricio Pochettino est sorti. Une nouvelle qui est désormais officielle avec la signature d'un contrat jusqu'en 2022, et une option pour une saison suivante.

Sans club depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, quelques mois seulement après avoir amené les Spurs en finale de Ligue des champions, Pochettino va donc relever le challenge PSG. Un club qu'il connaît pour en avoir porté le maillot comme joueur entre 2001 et 2003.

Il arrive à Paris accompagné Miguel D’Agostino, Jesus Pérez, Toni Jimenez et son fils Sebastiano. L'ancien défenseur central, arrivé au Camp des Loges vers 14h dirigera sa première séance d'entraînement demain.