On a connu Wanda Nara et Mauro Icardi plus fantasques. De retour en couple et désormais bien installés dans leur nouvelle vie, les deux tourtereaux coulent des jours heureux en famille et savent aussi revenir aux sources, dans leur demeure italienne.

Icardi alimente le feu

L’occasion pour l’ancien attaquant du PSG de montrer qu’il sait aussi être un bon père et prendre des initiatives pour toute sa petite famille. En témoigne ce petit feu de bois allumé pour faire chauffer un petit thé à sa belle, histoire de faire passer les pizzas avalés auparavant.

