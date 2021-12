PSG : Mauro Icardi et Wanda Nara dans de sales draps

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Si Mauro Icardi et Wanda Nara sortent tout juste d'une sévère crise de couple née de messages échangés entre l'attaquant du PSG et l'actrice argentine China Suarez, les toureteraux n'auront pas coulé des jours heureux bien longtemps. En effet, Mauro Icardi et sa femme-agent-mannequin sont en effet soupçonnés de fraude fiscale.

Une plainte a été posée contre Wanda Nara et Mauro Icardi

D'après le quotidien Olé, une plainte pour « corruption structurelle » et « blanchiment d’argent » a été déposée en Argentine contre la société Work Marketing Football SRL. La société créée en 2015 et tenue par Wanda Nara pour la gestion des intérêts de son seul client Mauro Icardi.

A l'origine de cette démarche, l’association indépendante de bien public menée par Fernando Miguez qui accuse le couple Wanda Nara – Mauro Icardi d'avoir minoré ses revenus afin d'éviter de payer certaines taxes. Pour l'heure, la justice se contente d'enquêter et n'a prononcé aucune sanction ni mise en examen contre Mauro Icardi et Wanda Nara... Mais l'étau se resserre clairement.