PSG : mauvaise nouvelle pour Messi, Pierre Ménès s’inquiète pour un autre cadre parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Blessés avec le PSG, Lionel Messi et Leandro Paredes ont bien été convoqués par l'Argentine pour les prochains rendez-vous internationaux. Les deux joueurs argentins, qui souffrent respectivement d'une gêne aux ischio-jambiers et d'une lésion du quadriceps, feront donc bien le déplacement pour les matches face à l'Uruguay et au Brésil en qualifications à la Coupe du monde 2022.

S’il est probable que Messi ait envie de connaître l’avis du staff médical de l’Albicelseste sur sa blessure, on peut s’interroger sur la pertinence de laisser filer Messi en Amérique du Sud dans un état aussi chancelant... Autre joueur du PSG à tirer la langue en ce moment : Presnel Kimpembe, qui a provoqué le penalty du 2-2 hier soir à Leipzig en Ligue des champions.

« Le défi de la soirée était de trouver un équilibre collectif. Encore raté. Le PSG perd la 1ère place du groupe et continue de composer avec un milieu dépourvu de technique. Et difficile d’entrevoir l’avenir avec sérénité pour Kimpembe. Il ne progresse plus », s'inquiète Abdellah Boulma sur Twitter. « Le défenseur parisien commet énormément d’erreurs depuis le début de la saison et c’est là qu’on se languit que Ramos revienne peut-être un jour et rebatte un peu les cartes dans ce secteur », confirme Pierre Ménès sur son blog.

Le défi de la soirée était de trouver un équilibre collectif. Encore raté. Le PSG perd la 1ère place du groupe et continue de composer avec un milieu dépourvu de technique. Et difficile d’entrevoir l’avenir avec sérénité pour Kimpembe. Il ne progresse plus. #RBLPSG — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) November 3, 2021