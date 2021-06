PSG : mauvaise nouvelle pour un cadre de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Coup dur pour Alessandro Florenzi ! Contraint de laisser sa place à la mi-temps de la rencontre entre l'Italie et la Turquie (3-0), le latéral droit souffrirait d'une contracture à un mollet. Le joueur parisien ne devrait pas être disponible pour affronter la Suisse dans le cadre du deuxième match de poules de la Squadra Azzurra dans l'Euro 2021. "Il a été soumis ce matin à des examens qui ont révélé une blessure musculaire de nature inflammatoire au mollet droit", a ainsi annoncé la fédération italienne dans un communiqué, sans préciser la durée de son indisponibilité.

