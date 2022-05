PSG : Maxwell vole au secours de Neymar et adresse un petit tacle aux dirigeants qataris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG est resté dans la mémoire de nombreux joueurs qui y ont évolué. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, le PSG est rentré dans une nouvelle dimension avec des moyens inconnus auparavant. Plusieurs grands joueurs sont passés par le club de la capitale et en ont gardé un très bon souvenir. Récemment, c’est le latéral gauche brésilien Maxwell qui se remémore ses années parisiennes.

Pour “So Foot“, il est revenu sur son ami Neymar: « Concernant le Neymar d’aujourd’hui, j’ai beaucoup d’affection pour lui, on se parle encore. Je crois que la combinaison de ses blessures, et les résultats du PSG agissent évidemment sur la perception qu’on a du joueur. Après l’amour, la haine, les critiques, c’est normal pour ce genre de grand joueur. Je crois que ce que les gens ne réalisent pas, c’est la force de son désir de remporter la Ligue des champions avec Paris et la Coupe du monde avec le Brésil. C’est vraiment son rêve. »

Le projet du club

Le défenseur s’est aussi exprimé sur le projet des dirigeants : « Aujourd’hui, il y a un nouveau cycle. Ce qui est certain, c’est qu’une mentalité de gagnants a été créée. Le club gagne en France et est reconnu au niveau européen. Maintenant, la culture, l’ADN, c’est difficile à créer. Beaucoup d’entraîneurs sont passés, chacun avec une philosophie différente. Et je suis d’accord avec les supporters : cette culture ne doit pas oublier le passé pour autant. Ce n’est pas le Qatar qui a fait le PSG, je le sais particulièrement, en tant que Brésilien, j’ai admiré plusieurs compatriotes qui sont passés au club. »

Maxwell au PSG, c'est cinq années d'élégance, de classe, de trophées et de professionnalisme. https://t.co/VvpWtYcEsl — SO FOOT (@sofoot) May 19, 2022

Pour résumer Ancien latéral gauche du club de la capitale, Maxwell s’est confié sur son rapport avec la capitale et tacle les dirigeants qataris. L'ancien brésilien évoque le projet du PSG et mais aussi l'ADN du club et donne raison aux supporters.

Adam Duarte

Rédacteur