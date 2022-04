PSG : Mbappé a déboulonné Messi, Ronaldo et même une légende du Real Madrid

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Annoncé comme l'un des futurs plus grands joueurs de l'histoire, Kylian Mbappé peut d'ores et déjà se vanter d'avoir battu plusieurs records de précocité. Dont le dernier en date a permis de mettre dans son rétroviseur Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et même Raul ou Harry Kane ! Ce record a été établi dimanche dernier à Clermont (6-1). Avec son doublé, le natif de Bondy a atteint la barre des 125 buts en Ligue 1 à l'âge de 23 ans et 110 jours.

Aucun autre joueur n'a fait mieux dans les grands championnats européens. Le précédent recordman s'appelait Raul et il avait 24 ans moins dix jours quand il a atteint ce total avec le Real Madrid. Lionel Messi, lui, avait 24 ans et 92 jours quand il a touché au but. Harry Kane (Tottenham), Fernando Torres (Atlético Madrid), Wayne Rooney (Everton, Manchester United), Cristiano Ronaldo (Manchester United) et Sergio Agüero (Atlético Madrid) sont les autres pensionnaires de ce Top 8 prestigieux. Qui compte désormais un nouveau roi. Mais cela surprend-il encore qui que ce soit ?

Mbappé llegó a 125 goles en Ligue 1. Es el más joven en lograrlo en las grandes ligas:



23 a y 110 d | 🇫🇷Mbappé

23 a y 355 d | 🇪🇸Raúl

24 a y 92 d | 🇦🇷Messi

25 a y 224 d | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Kane

25 a y 271 d | 🇪🇸F. Torres

25 a y 302 d | 🇵🇹Cristiano

25 a y 321 d | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Rooney

25 a y 323 d | 🇦🇷Agüero pic.twitter.com/lLK2RjjymO — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) April 12, 2022

Pour résumer Face à Clermont (6-1) dimanche dernier, Kylian Mbappé a inscrit son 125e but en Ligue 1 à l'âge de 23 ans et 110 jours. Aucun autre joueur n'a fait mieux dans les cinq grands championnats, pas même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo !

Raphaël Nouet

Rédacteur