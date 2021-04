PSG : Mbappé a déjà un gros avantage sur Haaland dans la course aux récompenses

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L'ère Messi – Cristiano Ronaldo touchant à sa fin, une nouvelle époque est sur le point de démarrer et Kylian Mbappé (PSG) comme Erling Haaland (Borussia Dortmund) pourraient bien en être les deux principaux protagonistes.

Persuadé que le natif de Bondy est un Ballon d'Or potentiel, David Trezeguet voit un atout indéniable de Kylian Mbappé par rapport à Haaland : sa nationalité. Dans les colonnes du Parisien, le Champion du Monde 1998 a comparé les deux futurs monstres du football mondial.

La Norvège, un frein pour les récompenses d'Haaland

« Ils sont différents au niveau physique, mais se rejoignent par le talent. Au niveau mental, ce sont tous les deux des gagnants. Haaland brille avec une équipe moins armée que Paris. Ces deux joueurs incarnent le présent et l’avenir. On n’a pas fini de parler d’eux. Après, Kylian a déjà réalisé plus de choses, ça tient de son âge, mais aussi de sa nationalité. Il est champion du monde. La Norvège, avec tout le respect que j’ai pour cette nation, n’est pas du niveau des Bleus », a rappelé Trezegol. Et quand on sait qu'en année de Coupe du Monde ou d'Euro se sont souvent les héros de ces compétitions qui sont récompensés...